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21 апреля 2023 15:07

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова

«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова