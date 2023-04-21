«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова
«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова
«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова
«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова
«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова
«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова
«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова
«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова
«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова
«Клуб выходного дня-2023» в Лесосибирске. Интерактивный научный квест для детей и взрослых в детской библиотеке им А.П.Чехова