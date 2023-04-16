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16 апреля 2023 9:53

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей

«Клуб выходного дня-2023» для приемных семей посетил парк чудес и интерактивный музей