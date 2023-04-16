«Клуб выходного дня-2023». Встреча с летчиком-космонавтом, героем России, автором и руководителем проекта «Космическая Одиссея» Александром Ивановичем Лазуткиным
«Клуб выходного дня-2023». Встреча с летчиком-космонавтом, героем России, автором и руководителем проекта «Космическая Одиссея» Александром Ивановичем Лазуткиным
«Клуб выходного дня-2023». Встреча с летчиком-космонавтом, героем России, автором и руководителем проекта «Космическая Одиссея» Александром Ивановичем Лазуткиным
«Клуб выходного дня-2023». Встреча с летчиком-космонавтом, героем России, автором и руководителем проекта «Космическая Одиссея» Александром Ивановичем Лазуткиным
«Клуб выходного дня-2023». Встреча с летчиком-космонавтом, героем России, автором и руководителем проекта «Космическая Одиссея» Александром Ивановичем Лазуткиным
«Клуб выходного дня-2023». Встреча с летчиком-космонавтом, героем России, автором и руководителем проекта «Космическая Одиссея» Александром Ивановичем Лазуткиным
«Клуб выходного дня-2023». Встреча с летчиком-космонавтом, героем России, автором и руководителем проекта «Космическая Одиссея» Александром Ивановичем Лазуткиным
«Клуб выходного дня-2023». Встреча с летчиком-космонавтом, героем России, автором и руководителем проекта «Космическая Одиссея» Александром Ивановичем Лазуткиным
«Клуб выходного дня-2023». Встреча с летчиком-космонавтом, героем России, автором и руководителем проекта «Космическая Одиссея» Александром Ивановичем Лазуткиным
«Клуб выходного дня-2023». Встреча с летчиком-космонавтом, героем России, автором и руководителем проекта «Космическая Одиссея» Александром Ивановичем Лазуткиным