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13 апреля 2023 3:39

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»

«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»