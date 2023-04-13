«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»
«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»
«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»
«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»
«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»
«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»
«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»
«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»
«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»
«Клуб выходного дня-2023» встретил День космонавтики в Краевой детской библиотеке. Познавательный час «Как человек постигал Вселенную: от первобытного наименования светил к покорению космоса»