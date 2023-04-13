«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского
«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского
«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского
«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского
«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского
«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского
«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского
«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского
«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского
«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского