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13 апреля 2023 3:31

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского

«Клуб выходного дня-2023» посетил познавательный час с мастер-классом по изготовлению модели ракеты в Детской библиотеке им В.Ю. Драгунского