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13 апреля 2023 3:16

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»

«Клуб выходного дня-2023» побывал в Детской библиотеке им П.П. Бажова. Мастер - класс «Космическая фоторамка»