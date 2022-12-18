Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края
Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края
Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края
Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края
Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края
Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края
Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края
Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края
Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края
Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края