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18 декабря 2022 1:44

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края

Первая после пандемии Губернаторская елка собрала на яркий праздник детей со всего Красноярского края