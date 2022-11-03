День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских
День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских
День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских
День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских
День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских
День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских
День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских
День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских
День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских
День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских