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4 ноября 2022 6:18

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

ИВАНОВА Диана
День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских

День народного единства в Красноярске-2022 на Красрабе: акция «Российская ленточка», выступления творческих коллективов, локации малочисленных северных народов и ремесленных мастерских