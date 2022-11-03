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4 ноября 2022 3:20

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»

День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»