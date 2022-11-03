День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»
День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»
День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»
День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»
День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»
День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»
День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»
День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»
День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»
День народного единства в Красноярске-2022 на площади Революции: выставка ретротехники, военно-полевая кухня и митинг-реконструкция проводов на фронт «Победили тогда, победим и сейчас!»