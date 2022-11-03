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2 ноября 2022 9:18

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»

В Красноярске выбрали победительницу межнационального конкурса красоты и талантов «Азия-Сибирь-2022»