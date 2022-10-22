На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья
На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья
На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья
На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья
На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья
На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья
На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья
На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья
На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья
На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья