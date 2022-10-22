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21 октября 2022 7:30

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

Через несколько лет парк полностью преобразится. Финансирует масштабную реконструкцию компания РУСАЛ.
ИВАНОВА Диана
На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья

На входной группе в Центральном парке Красноярска высадили деревья