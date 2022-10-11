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4 октября 2022 1:41

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

ИВАНОВА Диана
В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.

В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.