В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.
В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.
В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.
В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.
В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.
В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.
В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.
В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.
В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.
В Красноярске ученики Средней школы 156 вместе с участниками акции «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали. Чтобы помнили.