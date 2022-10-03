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27 сентября 2022 6:45

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

Елена ЭВЕЛЬСОН
«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад

«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад