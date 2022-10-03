«Экомарафон-2022»: Энергетики — самые активные участники акций «Зеленой дружины». В этом году на Судостроительной появилась березовая аллея, на ТЭЦ высадили даже абрикосы, а на ТЭЦ-1 вырос настоящий Ботанический сад