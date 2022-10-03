"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры и высадили 40 берёз

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156
"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156
"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156
"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156
"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156
"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156
"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156
"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156
"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156
"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156