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27 сентября 2022 2:51

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры и высадили 40 берёз

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156

"Экомарафон-2022" в Красноярске: Юные экологи из трех школ микрорайона Солнечный сдали в переработку около 3 тонн макулатуры, Школа 156