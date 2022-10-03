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26 сентября 2022 3:58

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину

Осенний "Экомарафон-2022" в Красноярске: Зеленая дружина и энергетики СГК вместе с жителями города высадили в сквере «Солнечная поляна» новые яблони и рябину