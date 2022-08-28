Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"