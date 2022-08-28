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26 августа 2022 1:57

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Возведение Высокогорского моста в Красноярском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"