В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске