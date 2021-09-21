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21 сентября 2021 13:27

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ
В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске

В Канске стартовала «Зеленая неделя». «Зеленая дружина СГК» запустила свой традиционный экологический марафон. Осенний этап акции в этом году пройдет сразу в четырех городах Красноярского края - Канске, Зеленогорске, Назарово и Красноярске