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20 августа 2021 8:50

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»

Фестиваль «Эко-weekend»: площадка Красноярского завода синтенического каучука и «Комсомольской правды»