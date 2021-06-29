С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки
С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки
С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки
С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки
С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки
С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки
С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки
С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки