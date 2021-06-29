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29 июня 2021 8:25

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки

С 1 июля в России начинают действовать меры социальной поддержки