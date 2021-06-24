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24 июня 2021 10:14

Красота горячего металла в кадрах с экскурсии «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ
Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод

Экскурсия «Комсомольской правды» и РУСАЛа. Красноярский металлургический завод