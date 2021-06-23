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Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Коронавирус
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
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23 июня 2021 12:11
Тот самый медведь, напавший на группу туристов в Ергаках Фото: природный парк "Ергаки"
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Тот самый медведь, напавший на группу туристов в Ергаках Фото: природный парк "Ергаки"
Тот самый медведь, напавший на группу туристов в Ергаках Фото: природный парк "Ергаки"