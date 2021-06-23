Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
23 июня 2021 12:11

Тот самый медведь, напавший на группу туристов в Ергаках Фото: природный парк "Ергаки"

Тот самый медведь, напавший на группу туристов в Ергаках Фото: природный парк "Ергаки"

Тот самый медведь, напавший на группу туристов в Ергаках Фото: природный парк "Ергаки"

Тот самый медведь, напавший на группу туристов в Ергаках Фото: природный парк "Ергаки"

Тот самый медведь, напавший на группу туристов в Ергаках Фото: природный парк "Ергаки"