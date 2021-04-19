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19 апреля 2021 17:38

В Красноярском экономическом форуме приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ

В Красноярском экономическом форуме приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей

В Красноярском экономическом форуме приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей

В Красноярском экономическом форуме приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей

В Красноярском экономическом форуме приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей

В Красноярском экономическом форуме приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей

В Красноярском экономическом форуме приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей

В Красноярском экономическом форуме приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей

В Красноярском экономическом форуме приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей

В Красноярском экономическом форуме приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей

В Красноярском экономическом форуме приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей