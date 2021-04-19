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19 апреля 2021 16:57

В Красноярске семьи с приёмными детьми побывали в научном клубе СФУ: «Здоровская» встреча

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ

В Красноярске семьи с приёмными детьми побывали в научном клубе СФУ: «Здоровская» встреча

В Красноярске семьи с приёмными детьми побывали в научном клубе СФУ: «Здоровская» встреча

В Красноярске семьи с приёмными детьми побывали в научном клубе СФУ: «Здоровская» встреча

В Красноярске семьи с приёмными детьми побывали в научном клубе СФУ: «Здоровская» встреча

В Красноярске семьи с приёмными детьми побывали в научном клубе СФУ: «Здоровская» встреча

В Красноярске семьи с приёмными детьми побывали в научном клубе СФУ: «Здоровская» встреча

В Красноярске семьи с приёмными детьми побывали в научном клубе СФУ: «Здоровская» встреча

В Красноярске семьи с приёмными детьми побывали в научном клубе СФУ: «Здоровская» встреча

В Красноярске семьи с приёмными детьми побывали в научном клубе СФУ: «Здоровская» встреча

В Красноярске семьи с приёмными детьми побывали в научном клубе СФУ: «Здоровская» встреча