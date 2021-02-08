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Сегодня:

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ
Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске