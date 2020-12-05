В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны