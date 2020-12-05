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В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ
В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

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