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Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска

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