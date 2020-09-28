Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска
Улетная пятерка. Первый в России забег по взлетно-посадочной полосе прошел в аэропорту Красноярска