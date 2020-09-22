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В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

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