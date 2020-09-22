В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова