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В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ
В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

В пресс-центре "Комсомолки" наградили победителей конкурса рисунков "Спасибо за мир!"

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