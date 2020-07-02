Арт-инсталляция «Городские цветы»: художники и источники вдохновения «Городские цветы» - это 9 уникальных зонтов - подарок на день рождения Красноярску от компании «Ростелеком» и художников города при поддержке Издательского дома «Комсомольская правда».
Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Юлия Иванова
Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Татьяна Матвеева
Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Сима Петрикова "Серия цветы"
Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Сима Петрикова "Краски земли"
Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Сима Петрикова "Тигр"
Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Лариса Гавришина
Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Ирина Верпета
Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Елена Мельникова
Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Анна Голощапова
Арт-инсталляция «Городские цветы»
Арт-инсталляция «Городские цветы»
Арт-инсталляция «Городские цветы»
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