Фотогалереи
Арт-инсталляция «Городские цветы»: художники и источники вдохновения «Городские цветы» - это 9 уникальных зонтов - подарок на день рождения Красноярску от компании «Ростелеком» и художников города при поддержке Издательского дома «Комсомольская правда».

Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Юлия Иванова

Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Татьяна Матвеева

Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Сима Петрикова "Серия цветы"

Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Сима Петрикова "Краски земли"

Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Сима Петрикова "Тигр"

Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Лариса Гавришина

Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Ирина Верпета

Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Елена Мельникова

Арт-инсталляция «Городские цветы». Художник Анна Голощапова

Арт-инсталляция «Городские цветы»

Арт-инсталляция «Городские цветы»

Арт-инсталляция «Городские цветы»
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