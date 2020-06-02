На данный момент на Олимпиадинском ГОКе работает более 200 медицинских работников из краевых больниц, ФМБА России и Министерства Обороны РФ

На данный момент на Олимпиадинском ГОКе работает более 200 медицинских работников из краевых больниц, ФМБА России и Министерства Обороны РФ

На данный момент на Олимпиадинском ГОКе работает более 200 медицинских работников из краевых больниц, ФМБА России и Министерства Обороны РФ

На данный момент на Олимпиадинском ГОКе работает более 200 медицинских работников из краевых больниц, ФМБА России и Министерства Обороны РФ

На данный момент на Олимпиадинском ГОКе работает более 200 медицинских работников из краевых больниц, ФМБА России и Министерства Обороны РФ

На данный момент на Олимпиадинском ГОКе работает более 200 медицинских работников из краевых больниц, ФМБА России и Министерства Обороны РФ

На данный момент на Олимпиадинском ГОКе работает более 200 медицинских работников из краевых больниц, ФМБА России и Министерства Обороны РФ

На данный момент на Олимпиадинском ГОКе работает более 200 медицинских работников из краевых больниц, ФМБА России и Министерства Обороны РФ

Ливый Мирослав Михайлович

Гуленков Эдуард Викторович

Григорьева Айслу Айсалямовна