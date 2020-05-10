Празднование Дня Победы в Красноярске в режиме самоизоляция

Фейерверк в День Победы в Красноярске
Фейерверк в День Победы в Красноярске
Фейерверк в День Победы в Красноярске
Фейерверк в День Победы в Красноярске
Фейерверк в День Победы в Красноярске
Фейерверк в День Победы в Красноярске
Фейерверк в День Победы в Красноярске
Фейерверк в День Победы в Красноярске
Красноярск присоединился к всероссийской акции «Фонарики Победы»
Красноярск присоединился к всероссийской акции «Фонарики Победы»
Красноярск присоединился к всероссийской акции «Фонарики Победы»
Красноярск присоединился к всероссийской акции «Фонарики Победы»
Красноярск присоединился к всероссийской акции «Фонарики Победы»
Красноярск присоединился к всероссийской акции «Фонарики Победы»
Красноярск присоединился к всероссийской акции «Фонарики Победы»
Красноярск присоединился к всероссийской акции #ПоемДеньПобеды
Красноярск присоединился к всероссийской акции #ПоемДеньПобеды
Красноярск присоединился к всероссийской акции #ПоемДеньПобеды
Красноярск присоединился к всероссийской акции #ПоемДеньПобеды
Красноярск присоединился к всероссийской акции #ПоемДеньПобеды
Красноярск присоединился к всероссийской акции #ПоемДеньПобеды
Красноярск присоединился к всероссийской акции #ПоемДеньПобеды
Красноярск присоединился к всероссийской акции #ПоемДеньПобеды
В День Победы в Красноярске открыли сезон фонтанов
В День Победы в Красноярске открыли сезон фонтанов
В День Победы в Красноярске открыли сезон фонтанов
В День Победы в Красноярске открыли сезон фонтанов