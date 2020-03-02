Фотогалереи
Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины

Как прошла Масленица в Сухобузимском: штурм крепости, потешный столб и румяные блины
Новости 24
Изменились сроки подведения итогов в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!»
Бродячие собаки на Столбах под Красноярском загрызли самку марала
Красноярцы сдали полицейским больше 250 нарушителей
Вызволить улетевшее в кювет авто в Красноярском крае помогли полицейские
Обиженный мужчина в Норильске камнем разбил машину бывшей жены
Китайцы, африканцы и индусы преподают в детсадах и школах Красноярска
Красноярец прервал кругосветное путешествие из-за коронавируса
Красноярцы сообщают о массовой гибели бездомных собак
2 марта у православных красноярцев начался Великий пост
Ледоход в Красноярском крае начнется на две недели раньше
В Красноярском крае проснулись бабочки
В Красноярске неделю ищут пропавшего мужчину со шрамами на лбу
С отвесной скалы у Царь-рыбы под Красноярском спасли двоих туристов
Телефонный мошенник представился сотрудником банка и обманул женщину на 51 000
Полицейские остановили два полных мигрантов «резиновых» микроавтобуса
Красноярец вывел на прогулку двух своих собак и получил удар ножом
«Не во всем могу согласиться»: Александр Усс прокомментировал видео о «черном небе»
Школьный автобус с детьми попал в двойное ДТП: пострадали 5 человек
Красноярцы вышли на митинг против «черного неба» в городе
В Красноярске медицинские маски продают по норме – 2 упаковки в одни руки