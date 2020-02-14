Фотогалереи
Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй
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