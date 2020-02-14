Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй

Всероссийский чемпионат по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. День второй