Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ
Церемония награждения конкурса рисунков «Мое метро» Красноярский ТИСИЗ