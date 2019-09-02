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День знаний в Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии

День знаний в Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии

День знаний в Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии

День знаний в Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии

День знаний в Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии

День знаний в Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии

День знаний в Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии

День знаний в Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии

День знаний в Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии

День знаний в Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии

День знаний в Красноярском кадетском корпусе и Мариинской гимназии
Новости 24
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