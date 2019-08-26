Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино
Празднование Дня шахтера в городе Бородино