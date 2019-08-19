Российский производитель замороженных продуктов торговой марки 4 сезона при поддержке «Комсомольской правды» представляет проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей
Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей