Российский производитель замороженных продуктов торговой марки 4 сезона при поддержке «Комсомольской правды» представляет проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей

Проект «Читаем вместе» - это встречи с пациентами детских больниц, чтобы отвлечь их от грустных мыслей