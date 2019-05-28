Рабочая поездка А. В. Усса в г. Енисейск, который готовится к своему 400-летию

Рабочая поездка А. В. Усса в г. Енисейск, который готовится к своему 400-летию

Рабочая поездка А. В. Усса в г. Енисейск, который готовится к своему 400-летию

Рабочая поездка А. В. Усса в г. Енисейск, который готовится к своему 400-летию

Рабочая поездка А. В. Усса в г. Енисейск, который готовится к своему 400-летию

Рабочая поездка А. В. Усса в г. Енисейск, который готовится к своему 400-летию

Рабочая поездка А. В. Усса в г. Енисейск, который готовится к своему 400-летию

Рабочая поездка А. В. Усса в г. Енисейск, который готовится к своему 400-летию

Рабочая поездка А. В. Усса в г. Енисейск, который готовится к своему 400-летию

Рабочая поездка А. В. Усса в г. Енисейск, который готовится к своему 400-летию

Рабочая поездка А. В. Усса в г. Енисейск, который готовится к своему 400-летию