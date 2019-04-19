«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова

«Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района провели в честь юбилея праздничный субботник на пустыре 9 Мая-Водопьянова