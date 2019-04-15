Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
Тотальный диктант 2019 в Красноярске
«Один из самых сложных за последние годы»: в Красноярске «Тотальный диктант» написали 2 603 человека