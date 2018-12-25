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Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск

Предновогодний Красноярск
Новости 24
ВТБ запускает переводы по номеру телефона клиентам сторонних банков
В Красноярске по подозрению в оказании и организации интимуслуг задержали 15 человек
ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России
В Красноярске ищут банк, через который горожане смогут безналом оплачивать проезд в общественном транспорте
Первым замом главы Центрального района Красноярска стал бывший полицейский
В Красноярске впервые за семь лет подняли стипендии одаренным студентам и школьникам
ВТБ и компания INPAS развивают платежное решение Alipay в России
Режим повышенной готовности ввели в Красноярском крае
Приставы предупреждают жителей Красноярского края: с долгами можно лишиться отпуска
«Предновогоднего настроения!» - глава Красноярска показал, как подсветили фонтаны на Театральной площади
Все серьезно: команда КВН «Так-то» после финала побывала на приеме у губернатора Красноярского края
В Красноярске достройка объектов «Реставрации» обойдется почти в 3,6 миллиардов рублей
Жители Красноярского края жалуются в Центробанк на услуги потребительского кредитования
Это просто праздник какой-то: сразу пять елок откроют в Красноярске
В Красноярском крае охотник убил друга, спутав его с животным
В Красноярске продают старинный особняк «Детского мира» на 450 миллионов
Под Красноярском 86-летняя бабушка отдала мошеннику деньги за тяжело больного сына
ВТБ запускает предновогоднюю акцию по автокредитованию
Есть рекорд! На Саяно-Партизанском разрезе добыли первую в истории миллионную тонну угля
В Красноярске в первый день мороза в рейс не вышли 7 процентов маршруток
Красноярский губернатор вошел в госкомиссию по развитию Арктики
В Красноярском крае задержали мужчину, надругавшегося над 5-летней внучкой
Флагман краевой журналистики, «Красноярский рабочий», оценил свои архивы в 25 миллионов рублей
В Красноярске по улицам катается снегоуборочный Дед Мороз на «Камазе»
Красноярские школьники из-за морозов остались дома
ВТБ начинает продажи ипотеки через Почта Банк
В Красноярске открывается Суриковский фестиваль
Красноярцам напомнили, какие фрукты нельзя привозить из Таиланда