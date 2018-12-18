Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Подсветка зданий и объектов в Красноярске
Угрожал ножом, украл деньги: полиция Красноярска просит помощи в поиске напавшего на офис микрофинансовой организации
Водителей свадебного кортежа, перегородивших Николаевский мост в Красноярске, могут оштрафовать на 25 000 рублей