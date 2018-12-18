Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский
Большая стройка завершилась в Красноярске - проспект Николаевский