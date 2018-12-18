Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"