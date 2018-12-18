Фотогалереи
Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"

Красноярцам показали, как выглядит вновь отстроенный стадион стадион "Енисей"
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