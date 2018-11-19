Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info
Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info