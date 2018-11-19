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Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info

Не стало вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко. Фото sobranie.info
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