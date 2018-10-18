Фотогалереи
III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»
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