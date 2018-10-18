III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»

III этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках в «Платинум Арене Красноярск»