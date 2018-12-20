Фото дня. Красноярск

Красноярская «Комсомолка» вместе с учителями начальных классов помогла маленьким ученикам из красноярских школ написать Деду Морозу письма.

В Красноярске меняют систему освещения. Такой масштабной работы в краевом центре не проводилось лет десять. Меняют опоры, фонари, подсветку и иллюминацию.

После потепления в Красноярск возвращаются 20-градусные морозы. Похолодает уже в середине недели, сообщили в гидрометцентре края.

Красноярский Биг-Бен «заговорит» голосом шоумена Сергея Светлакова. Но только по случаю Нового года!

В Красноярске на гостевых трассах Универсиады меняют балконы. Неухоженные, старые лоджии, переполненные хламом, маскируют под белой и серой облицовкой – именно такие цвета прописаны в архитектурном регламенте.

Чтобы достроить дома «Реставрации» в Красноярске, потребуется 5 миллиардов рублей. Обманутым дольщикам обещают помощь

Подсветку Енисейского речного пароходства запустили в Красноярске

Видеокамер фиксации ПДД в Красноярском крае станет больше. Деньги от штрафов останутся в регионе

После новогодних праздников Красноярск полностью перейдет на выделенные полосы для общественного транспорта

На Парашютной устранили последствия аварии: тепло возвращается в дома жителей. Вчера здесь случилась коммунальная авария, и улицу залило горячей водой. Фото: Игорь Мордвинов

Через три года будет без дефицита: депутаты приняли бюджет Красноярского края. Со следующего года в регионе начнут реализацию приоритетных нацпроектов, в рамках которых федеральный бюджет направит краю более 20 миллиардов рублей

Мороз в Красноярске. Утепляемся

К концу месяца возможно понижение температуры и хотя про новогоднюю ночь говорить еще рано, предварительно прогнозируется -23-28 градусов. Осадков будет в пределах нормы, 26 мм, снег ожидается после 10 декабря.

Журналистам показали готовность стадиона "Енисей" и раздевалку красноярской команды

В Красноярске открыли новую транспортную развязку и назвали ее Николаевским проспектом

Вместе с зимой в Красноярск придут морозы до -28

«Енисей» готов к отмене матча с «Ахматом» из-за погоды в Красноярске. Тренер грозненской команды заявил, что не будет рисковать здоровьем футболистов, если в городе будет ниже минус 15 градусов

Прокуратура выдала предписание городской администрации: устранить недостаток фонарей и освещения. Результат проверки: установлено, что на 139 улицах города полностью или частично отсутствует стационарное электрическое освещение, положенное по ГОСТу.

Готов проект перечня границ и участков, которые вошли в лесопарковый зеленый пояс Красноярска. На этих участках нельзя будет вести некоторые виды хозеятельности – строить капитальные здания, складировать отходы, а также вырубать зеленые насаждения.