Фото дня. Красноярск

В Красноярске выпал первый снег

На Октябрьском мосту будут штрафовать за движение по выделенной для автобусов полосе. Об этом предупредили в ГИБДД по краю

В «Платинум Арене Красноярск» в рамках III этапа «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию проходят выступления пар, а также фигуристов-мужчин в одиночном катании.

В Красноярский край нагрянула непогода. На смену теплым и солнечным дням придет дождь со снегом. ГИБДД предупредили: из-за ветра и снегопада на дорогах будет непростая ситуация. Возможен гололед.

В Красноярске смонтировали пролет нового виадука. Пешеходный переход находится на улице Партизана Железняка, возле нового ледового дворца «Кристалл Арена». Для этого пришлось на целую ночь – с субботы на воскресенье – перекрыть полностью улицу.

Интернет - звезда Монеточка выступила в Красноярске

На экс-руководителя «Реставрации» завели уголовное дело. У компании не было даже разрешения на застройку

Власти Красноярска хотят запретить в городе строительство многоэтажек выше 10 этажей. В ближайшее время состоятся слушания по этой теме.

На тестовых соревнованиях Универсиады-2019 большое событие: хоккеисты «Динамо-Алтай» выиграли международный турнир Student hockey challenge! Российская команда обыграла словаков со счетом 4:3

Красноярский «Енисей» проиграл столичному «Спартаку» со счетом 3:2

«Русские витязи» в Красноярске: показываем лучшие фото и видео с авиашоу. «Это было реально круто!» - горожане в восторге.

Каким будет пешеходный мост между Большим концертным залом и музейным комплексом на Стрелке, рассказал руководитель архитектурно-конструкторского бюро «Гражданское проектирование» Роман Макаров. Проект моста готов и отправился на госэкспертизу.

В течение недели будут демонтированы дорожные знаки, предупреждающие о выделенной полосе для автобусов, на следующих участках: Коммунальный мост, Путепровод Бугач, улица Калинина (въезд в город), Высотная, Копылова, Красной армии

Экс-депутата красноярского Горсовета Аркадия Волкова выпустили под домашний арест

На днях в Красноярске начнут отключать фонтаны. Полностью все городские водные объекты прекратят свою работу 1 октября – отключат и фонтаны, относящиеся к городской системе, и те, которые находятся на обслуживании частных организаций.

ФСБ подозревает ректора и проректора Красноярского медуниверситета в растрате денег вуза. Они обвиняются в том, что два раза построили купол на здании вуза и отремонтировали один из корпусов

В Красноярском крае в 2019 году построят 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Такие цифры на заседании регионального правительства привел и.о. министра строительства Сергей Козупица. Была утверждена отраслевая программа на 2019-2021 годы

Красноярские перевозчики снова ставят вопрос ребром о повышении стоимости проезда в маршрутных автобусах.

Из-за ремонта на Копылова на месяц меняется схема движения. Причина – перекрытие по улице Красной Армии (на участке от Киренского до Волочаевской).

В Красноярск пришли первые заморозки

В Красноярске виадук у городской администрации зачистили от уродливых павильонов. Несколько торговых точек простояли здесь больше десятка лет.

Все дороги в Красноярске закончат асфальтировать до 30 сентября. Об этом сообщает администрация города. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» завершен 1 этап работ, который охватил 42 объекта.

Театральную площадь Красноярска освобождают от павильонов и кафе. В выходные убрали большой шатер у фонтана «Реки Сибири». Теперь одну из главных городских площадей ждет ремонт.

Избирком Красноярского края признал состоявшимися выборы губернатора региона. Александры Усс с результатом более 60 процентов голосов одержал победу в гонке за кресло главы края. Официально об этом заявил председатель краевого избиркома Алексей Подушкин.