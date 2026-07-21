В Красноярске корпоративные бригады Трудового отряда главы города набирают обороты

Фото: мэрия Красноярска

В этом году благодаря частно-муниципальному партнерству в Красноярске появилось 110 дополнительных мест. Бойцы ТОГГ работают в специальных бригадах на площадках корпораций. Они пробуют себя в деле и видят, как устроены современные производства и компании.

«Трудовому отряду главы города больше 20 лет. В прошлом году к нам присоединились партнеры – РУСАЛ, «Красцветмет» и «Губернские аптеки». В этом – их стало больше: компании видят, что проект помогает ребятам не просто заработать, а узнать профессии, почувствовать свою пользу для города и понять, как устроен мир взрослых», – рассказала Вероника Клоберданц, руководитель главного управления молодежной политики.

Ребята проходят инструктаж, узнают, как устроено предприятие. После этого вместе с наставниками берутся за реальные дела. Например, бойцы корпоративных бригад РУСАЛа благоустраивают территорию алюминиевого завода.

«Работа в команде учит ответственности, дисциплине и умению договариваться. Эти навыки пригодятся в любой сфере жизни. Участники корпоративных бригад быстрее адаптируются в коллективе. Это первый уверенный шаг во взрослую жизнь», – отметил Дмитрий Дмитриев, заместитель директора алюминиевого дивизиона «РУСАЛа».

Участники корпоративной бригады Сбербанка изучали основы работы финансовой организации. Затем ребята проводили такие занятия для красноярцев.

«Амбассадоры Сбера впервые вошли в Трудовой отряд главы города. Они учили горожан управлять бюджетом, защищаться от мошенников, пользоваться кредитами. Наша задача – делиться знаниями в сфере финансов, чтобы люди могли сохранять и приумножать свои средства. Здорово, что ребята помогают нам в этом», – рассказал Александр Нуйкин, управляющий красноярским отделением Сбера.

Обычно в корпоративных бригадах трудятся дети сотрудников. Строительная группа СМ.СИТИ пошла иным путем: они предложили работу подросткам, которые живут в микрорайонах «Южный берег» и «Новый Академ». Теперь ребята сами заботятся о местах, где отдыхают и гуляют.

«Жители давно просили привлечь детей к обслуживанию домов. Мы с управляющей компанией искали подходящий формат и нашли. Важно, чтобы подростки понимали, что за каждым деревом и газоном стоит большой труд. Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж – пришлось проводить конкурс на место в бригаде», – отметил Александр Васильев, директор по маркетингу строительной компании.

Благодаря Красноярскому заводу цветных металлов бойцы ТОГГ в июне работали вожатыми в лагере гимназии №7, а для будущих медийщиков провели курсы по фото, видео и дизайну. Появилась в трудовом отряде и новая экскурсионная бригада: ребята уже водят группы в Национальном центре «Россия».

«Сначала ребята лишь знакомятся с профессией, а к концу смены уже работают наравне с нашими специалистами: встречают гостей, знакомят с экспозицией, консультируют. Мы надеемся, что кто-то из них станет профессиональным экскурсоводом», – отметила руководитель экскурсионного контура НЦ «Россия» в Красноярском крае Ксения Серебренникова.

Впервые в этом году трудовой отряд работает на территории фан-парка «Бобровый лог». Ребята в желтых футболках помогают в организации мероприятий, занимаются озеленением и благоустройством.

«Для нас это возможность поддержать инициативу, которая помогает молодым людям получить первый трудовой опыт, почувствовать ответственность за общее дело. Благодаря ребятам территория парка становится более комфортной для гостей», – рассказал о работе бойцов ТОГГ Валерий Ильичев, генеральный директор фан-парка.

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