Интеллектуальная система видеонаблюдения от «Ростелекома» обеспечит прозрачность ЕГЭ в Красноярском крае, Хакасии и Туве

Для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) «Ростелеком» развернул в школах и региональных центрах обработки информации (РЦОИ) Красноярского края, Хакасии и Тувы почти четыре тысячи цифровых камер с функцией анализа поведения. Система в режиме реального времени помогает выявлять потенциальные нарушения и обеспечивает онлайн-контроль в аудиториях.

Под видеонаблюдением федерального провайдера находятся 153 школы в Красноярском крае, 18 — в Хакасии и 25 — в Туве. В каждом помещении, где будут проходить экзамены, смонтировано не менее двух камер. Изображение обрабатывается автоматизированной системой, созданной на базе искусственного интеллекта. При выявлении сомнительных действий или запрещенных предметов (шпаргалок, мобильных телефонов) система автоматически подает сигнал и отправляет нужный фрагмент видео на проверку наблюдателю — окончательное решение остается за человеком. Такой многоступенчатый контроль обеспечивает максимальную объективность процедуры.

В поле зрения камер находятся участники ЕГЭ, а также места печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Персональные данные, содержание заполненных бланков и ответы остаются конфиденциальными.

Кроме IP-камер, система видеонаблюдения «Ростелекома» включает коммутаторы доступа, антивандальные шкафы, источники бесперебойного питания и защищенные высокоскоростные каналы связи.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»:

«Это один из масштабных инфраструктурных проектов, который мы реализуем с 2014 года. Новые технологии обеспечивают прозрачность процедуры и равные условия для всех участников ЕГЭ. Видео из аудиторий будет транслироваться на портал "Смотри ЕГЭ" в режиме реального времени, доступ к нему получат аккредитованные специалисты и общественные наблюдатели».

Анатолий Бутенко, министр образования и науки Республики Хакасия:

«В этом году, как и прежде, все аудитории пунктов проведения экзаменов, включая штабы, региональный центр обработки информации и помещение для работы апелляционной комиссии оборудованы системой онлайн-видеонаблюдения в соответствии с требованиями Рособрнадзора. Благодаря профессионализму команды "Ростелекома" мы уверены, что видеонаблюдение будет организовано на высоком уровне — без сбоев. Это напрямую способствует созданию честной среды для выпускников, сдающих ЕГЭ».

Основной этап государственного экзамена пройдет с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. Архив видеозаписей ЕГЭ-2026 будет храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 31 декабря 2026 года.

