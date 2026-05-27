«Ростелеком» обновит пункт весогабаритного контроля на трассе Абакан — Ак-Довурак

«Ростелеком» реконструирует автоматизированный пункт весогабаритного контроля автотранспортных средств, расположенный на трассе Абакан — Ак-Довурак (11–12 км). Мероприятия будут выполнены летом 2026 года в рамках государственного контракта с Управлением автомобильных дорог Республики Хакасия. Весогабаритный контроль необходим для сохранения дорожного полотна от негативного воздействия из-за перегруженного сверх нормативов транспорта.

Общество отремонтирует участок дороги, устранив колейность. На объекте дорожной инфраструктуры заменит устаревшие электронные компоненты, проведет настройку оборудования, чтобы обеспечить точность измерений веса и габаритов большегрузных транспортных средств. На период проведения работ движение на участке не будет остановлено.

Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома»:

«Пункт уже несколько лет работает в круглосуточном режиме при любых погодных условиях, обеспечивая эффективный контроль проезжающего транспорта. Место для его размещения было выбрано не случайно — это оживленная региональная автомобильная дорога, которая соединяет Хакасию и Тыву. Учитывая высокую интенсивность движения, пришло время обновить дорожное покрытие и техническое оборудование».

Александр Соловьев, заместитель директора по видеофиксации нарушений ПДД и сохранности автодорог ГКУ РХ «Хакасавтодор»:

«За короткий строительный сезон Общество приведет этот дорожный отрезок в нормативное состояние, реконструирует пункт весогабаритного контроля и обеспечит высокое качество работ — это наш общий приоритет».

Комплекс установлен в 2022 году. Он оснащен специальными дорожными датчиками и системой лазерных сканеров, которые во время движения автоматически взвешивают автомобили и определяют их габариты. Также на посту установлены цифровые камеры, распознающие регистрационные номера, скорость, случаи выезда на встречную полосу или на обочину в автоматическом режиме. При выявлении нарушений информация передается по защищенным каналам связи «Ростелекома» в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. Технологии помогают отслеживать соблюдение законодательства по предотвращению перегруза и защите дорожного покрытия от преждевременного износа.

Фото: предоставлено компанией Ростелеком

